Três são executados em Rio Branco após derrota do Flamengo para o Liverpool

O sábado que era para ser marcado teoricamente com uma certa tranquilidade, foi tenso registrou em Rio Branco pelo menos três execuções durante e após a derrota do Flamengo no mundial de Clubes para o Liverpool por 1 a 0.

O primeiro homicídio foi registrado na rua Primavera, no bairro Jorge Lavocat. O jovem Elivan Cesár de Souza, 24 anos, foi ferido com sete tiros dentro de sua casa e morreu ao dar entrada no hospital na tarde deste sábado (21).

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava na sua residência assistindo ao jogo do Flamengo, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, invadiram a casa e um dos criminosos efetuou 7 tiros, contra Elivan, que foi atingido com 2 tiros na cabeça, 3 na região do peito, 1 um no braço, 1 no ombro. Após a ação os criminosos fugiram do local.

O segundo caso fica por conta da execução da morte de Eduardo da Silva Mota, de 29 anos. Ele foi morto com nove tiros em sua residência localizada no Loteamento Adauto Frota, na BR-364, na região da Custódio Freire, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Eduardo já estava se preparando para dormir, quando escutou os cachorros latirem e saiu na varanda para ver o que estava acontecendo, quando dois homens não identificados, membros de uma facção em posse de armas de fogo efetuaram nove tiros. Eduardo foi atingido com 2 tiros na cabeça, 1 no fêmur, e vários projéteis no peito e abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A terceira morte foi registrada na Travessa Vidal. no bairro Novo Horizonte. Francisco Elisson da Silva Costa, de 29 anos foi executado com três tiros na noite deste sábado (21).

Segundo informações da polícia, Elisson estava conversando com um amigo em frente da sua casa, quando um homem não identificado, membro de uma organização criminosa, se aproximou em uma motocicleta Titan de cor vermelha, parou a moto e de posse de uma arma efetuou três tiros que atingiu Elisson. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Nos três casos a Ambulância de Suporte Avançado do Samu foi acionada, mas nada pode fazer. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Rio Branco e as investigação ficarão por conta da Delegacia de Homicídios.