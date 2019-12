Morador de rua morre esmagado por rodas retroescavadeira em Rio Branco

Mesmo que o Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre tenha se apegado ao lema de falar sobre as eleições 2020 somente a partir de janeiro do próximo ano, as ações dos filiados demonstram o contrário. Um exemplo? A prefeitura de Rio Branco inaugurou nessa sexta-feira, 20, um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Conjunto Rui Lino, mas o que chamou atenção mesmo foi a presença de alguns convidados ilustres na primeira fila do evento e no microfone: o ex-deputado federal Raimundo Angelim, o ex-governador Binho Marques e o ex-senador Jorge Viana.

Além disso, a prefeita Socorro Neri deu ao espaço inaugurado o nome de Iolanda Angelim Vasconcelos, mãe do ex-deputado Angelim. Segundo Neri, um reconhecimento ao trabalho dele como prefeito de Rio Branco e sua atuação no Congresso Nacional. A obra foi construída com recursos próprios do município e emenda parlamentar do ex-deputado Angelim, informou a prefeitura.

Pareceu mais um indicativo de que a corrida pela prefeitura municipal já começou, sim, e está bem adiantada no partido. Teve gente que não entendeu a aparição “do nada” dos referidos petistas no evento, outros entenderam muito bem, diga-se de passagem. Em clima de festa, Angelim, Binho e Jorge ganharam vez até no microfone. Angelim disse: “quando eu colocava minhas emendas sempre busquei priorizar a área social, envolvendo saúde, educação, áreas que cuidam das pessoas. Fiquei surpreso com o tamanho dessa obra, mais de dois mil metros quadrados com conforto para as pessoas. A prefeita Socorro Neri teve o maior cuidado com essa obra”.

Jorge e Binho também elogiaram Socorro Neri publicamente. “A entrega de uma obra como essa traz esperança pra gente de que mesmo num momento ruim, coisas boas podem acontecer. E eu fico contente de que a prefeita tenha esse olhar para quem mais precisa”, disse Viana.

Binho Marques falou que 2019 foi um ano difícil, mas que encerrá-lo com a inauguração de um Cras dá uma alegria e alívio “por saber que existem gestores como a professora e prefeita Socorro Neri preocupados com os caminhos do país e das pessoas. Uma bolha de alegria nesse fim de ano”, acrescentou.

Após os discursos, todos percorreram o espaço para conhecer as instalações, acompanhados de servidores municipais e comunidade.

Sobre o Cras

O Cras Rui Lino contempla as exigências nacionais em relação à acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência e também tem um número maior de salas para realizar os serviços de atendimento do CadÚnico/Bolsa Família, espaços para realização atividades em grupos, brinquedoteca e atendimento individualizados. A unidade do Rui Lino também conta com um Espaço de Convivência que vai oferecer atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas e deve atender moradores de 34 bairros de Rio Branco.