Governo interino da Bolívia anuncia entrada no Grupo de Lima

Uma tragédia foi registrada no final da tarde deste sábado (21). Um morador de rua ainda não identificado foi atropelado por uma máquina retroescavadeira e morreu na rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o condutor da máquina estava realizando um serviço em um terreno particular na rua Minas Gerais e ao fazer uma manobra na rua, não viu o homem que estava na calçada e o atropelou. O morador de rua foi esmagado pelas rodas do trator. O motorista permaneceu no local.

A ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local o médico apenas atestou a morte da vítima.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo do idoso foi encaminhado Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação.

O condutor da retroescavadeira foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos em seguida foi liberado.