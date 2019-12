Condutor com CNH suspensa deve fazer curso de reciclagem

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu esta semana a visita do membro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Sílvio Amorim e do ouvidor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

Ambos vieram ao Acre conhecer as boas práticas de atuação, a política de atendimento ao público e o trabalho de combate à corrupção e enfrentamento ao crime organizado desenvolvido pelo MP acreano.

Conduzidos pela procuradora-geral, Kátia Rejane de Araújo de Rodrigues, e promotores e procuradores de Justiça, eles visitaram a Ouvidoria-Geral, o Centro de Memória, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), o Gabinete de Segurança Institucional, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, falou da satisfação de receber os membros do Conselho Nacional do Ministério Público no Acre e compartilhou os principais resultados de sua gestão nas áreas de tecnologia, inovação, finanças e administração.

“Foi uma honra receber os conselheiros do CNMP e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Apresentamos avanços, e falamos de novos desafios e de parcerias”, disse.

Kátia Rejane explicou que com os investimentos feitos na área de governança e tecnologia a instituição chegou a alcançar um índice de resolutividade de 98% de suas ações entre os anos de 2017 e 2019.

“São projetos que estavam previstos no nosso Mapa Estratégico, alinhados a gestão de resultados, com base em eficiência e eficácia, que têm dado agilidade na execução de serviços, padronizado processos administrativos, gerado economia e transparência a administração”, disse a procuradora-geral.

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, procurador acreano empossado há menos de dois meses como membro do CNMP, foi eleito ouvidor nacional e atua ainda como presidente interino da Comissão de Preservação da Autonomia do MP (CAPMP) e do Comitê do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do MP (Coplame).

Executando o projeto Ouvidoria Itinerante, pelo qual vai visitar as ouvidorias das unidades do MP, ele se colocou à disposição e falou da importância da consolidação de uma rede de ouvidorias, possibilitando o estreitamento e troca de informações.

“Quero colocar a Ouvidoria Nacional à disposição de todos no que precisarem. Trabalhando todos em conjunto, a gente consegue estabelecer essa rede nacional, que é um projeto estruturante do CNMP que já existe há alguns anos, e a gente está priorizando para estruturar, para que todas as ouvidorias possam conversar”, afirmou.



Fico extremamente feliz com o que aqui vi, e mais ainda de poder atestar que o MPAC continua sendo esta instituição exemplar, admirável e respeitável. Agora também tenho a honra de ser a voz rouca dessa instituição no plenário do Conselho Nacional, afirmou Albuquerque.

Para o conselheiro Sílvio Amorim, que preside a Comissão de Enfrentamento à Corrupção (CEC) e Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF), a qualidade dos projetos desenvolvidos pelo MPAC deve ser replicada em outras unidades ministeriais do Brasil.

“Ao longo desses dois dias pudemos conhecer ações inovadoras e boas práticas desenvolvidas no MPAC que temos a intenção de replicar em outros estados da federação. Só temos a agradecer a acolhida de toda e equipe e enaltecer o trabalho que vem sendo tão bem conduzido pela procuradora-geral Kátia Rejane, com resultados extraordinários apresentados à população do Acre e que servem de exemplo para outros Ministérios Públicos do nosso País”, disse Sílvio Amorim.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC