A fábrica de crises e o papai noel

Ninguém pode fazer uma acusação por um mínimo que seja de um ato de bandalheira no governo Gladson Cameli. Isso é certo! É certo também de que no cenário político a sua ação foi tão desastrada como um elefante solto dentro de uma loja de louças. O governo está encerrando o ano, com o que considero como a sua mais séria crise interna, envolvendo secretários de ponta da sua equipe. O chefe do gabinete Civil, Ribamar Trindade, e a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, estão demissionários. A informação que a coluna tem é de que a saída de Ribamar Trindade poderia levar também de roldão a secretária da Fazenda, Semírames Dias. É um problema dos mais sérios que tem de resolver, porque estes três auxiliares trabalharam até aqui no sentido de não se deixar realizar atos no governo que pudessem manchar o CPF do governador. O que se tem sentido é que de princípio o governador não aceitou e pediu que os demissionários revissem os seus atos para uma conversa no início de janeiro. Não se sabe os exatos motivos que estão levando o competente Ribamar a se inclinar em deixar a gestão, mas a ilação é que deve ter tomado a decisão devido o efeito sanfona do Gladson de uma hora tomar uma medida e em seguida rever este ato. Isso quebra a espinha dorsal de qualquer planejamento estratégico. O governo ganha se mantiver os três na sua equipe e perde se saírem da sua administração. Não só pelas competências, mas pela confiança. Principalmente, Ribamar e Silvânia, escudeiros de primeira hora desde que o Gladson foi candidato a deputado federal, a senador e agora governador. O governo é hoje uma fábrica de crises provocadas pelo próprio Gladson, e isso só resolve se ele mudar o comportamento em 2020. Não vai resolver trocando secretarios, ele é quem tem de mudar. E também não vai resolver isso bancando o Papai Noel distribuindo brinquedos à criançada.

CRISE CONGELADA

Seja qual for a medida que for tomada, ou exonerando ou mantendo as principais cabeças da sua equipe em janeiro, depois da viajem que fará com seus pais aos Estados Unidos, onde vai passar o final do ano em família, será decisiva para sua gestão. Até lá, a crise fica congelada.

GOVERNANDO PELA EMOÇÃO

Não tenho uma relação diária com o governador Gladson Cameli – melhor que assim seja, para garantir minha isenção – mas dá para se notar pelas suas decisões é que são tomadas não pela lógica de uma gestão coordenada, planejada, mas em cima do emocional, e isso não dá certo.

ARTICULAÇÃO FANTASMA

A articulação política do governo foi zero. O governador Gladson Cameli tem que estar mais próximo dos deputados e notadamente do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), não pode mandar projetos de afogadilho sem um debate preliminar.

VAI APROFUNDAR

As eleições municipais poderão complicar a situação do governador Gladson, caso este ponha um candidato debaixo do braço, aonde existir mais de um nome disputando a prefeitura. O fato mais emblemático e a capital, com três aliados sendo candidatos á PMRB, em 2020.

PRECAUÇÃO É DA BOA POLÍTICA

Caso queira atravessar a sucessão municipal sem ferir aliados, deve deixar para se posicionar no segundo turno. Se assim não fizer, com certeza, ganhará adversários no seu campo político.

BELICOSOS COM ALIADOS

O governo, e neste caso incluo o governador Gladson Cameli e seu vice Major Rocha, estão transformando a administração estadual num enclave belicoso contra aliados, como o senador Sérgio Petecão, o prefeito Mazinho Serafim, só para citar ambos, vítimas de ataques da dupla.

QUAL FOI O GANHO?

O que o governador Gladson Cameli ganhou em chancelar uma nota agressiva, fora do contexto, dos dirigentes da Segurança contra o senador Sérgio Petecão (PSD), só porque disse ter medo de andar nos bairros pela violência? E quem não tem? E depois de tudo se abraça com o Petecão. Foi bom colocar uma pedra em cima da briga, mas jamais deveria ter havido.

TEMPO PARA REPENSAR

As festas de fim de ano são um período para o governador Gladson Cameli repensar a sua administração para 2020 e começar o segundo ano de sua gestão, primeiro resolvendo a crise interna que ficou de 2019, e a partir daí deixar o emocional de lado e agir profissionalmente.

A PALAVRA É FORTE

O Gladson Cameli não assimilou ainda que, quando ele fala, tem um som que reverbera e com reflexos políticos em série no Estado. Não é o Zé das Couves que está falando, mas o governador. A maioria das confusões políticas do governo se criou após falas do governador.

MUDANDO A PROSA

Conversei ontem com um amigo próximo do ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, e este garantiu que, não disputará a prefeitura do município em 2020, devendo se resguardar para ser candidato a deputado estadual em 2022. Não definiu quem apoiará para prefeito.

INERENTE AO PETECÃO

Quem foi ontem ao ato de filiação no Rancho “Boi Cagão” do senador Sérgio Petecão (PSD), notou um fato: a maioria do grande volume de público presente era nitidamente do povão. O Petecão cultiva como ninguém os votos dos humildes dos grotões. Por estoura na votação.

GRANDE EXPECTATIVA

Com janeiro começa o ano eleitoral. Se até aqui se conversou sobre política, em 2020 vai se conversar muito mais. A grande expectativa será com quem se aliará a prefeita Socorro Neri.

MEXE NO QUADRO

A outra dúvida é que se o PT terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco, e tendo, se o ex-prefeito Raimundo Angelim aceitará ir para o sacrifício num cenário desfavorável ao partido.

VOLTARAM SE AFINAR

Pelo que foi visto no ato de filiação do PSD, o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, e o senador Petecão (PSD) voltaram a se entender. O grupo do ex-deputado Jairo Carvalho, que chegou a pedir a sua expulsão do PSD, foi derrotado. Pesquisas vão nortear se será candidato.

SAINDO DO FORNO

Estão saindo do forno duas pesquisas para as prefeituras de Epitaciolância e Brasiléia.

PARA TODOS OS GOSTOS

Os entendimentos caminham para que se tenha em 2020 seis candidatos a prefeito de Rio Branco. Isso é muito bom por avivar o debate e deixará ao eleitor um leque grande de opções.

DECRETO GOVERNAMENTAL

O Governo do Estado do Acre decreta:

Parágrafo primeiro

Todos os flamenguistas devem doar os seus estoques de fogos ao Ted Fogueteiro, para acender na virada do ano na Base.

Parágrafo segundo – Todos os fogos que comprei já foi autorizada a doação.

Parágrafo terceiro- Vamos parar de choro para não causar uma inundação do Rio Acre.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Governador Gladson Cameli, flamenguista sofredor com o cheirinho.

LÓGICA SEM ILÓGICA

Quer dizer que o Flamengo é segundo melhor time do mundo? É isso? Por está lógica estrábica, o Monterrey é o terceiro melhor time do mundo. E o Al Hilal o quarto melhor.

MUITO MAL

A nova gestão da SESACRE ainda não deu sinais de que vai conseguir mudar o quadro negativo em que se encontra. Na UPA da SOBRAL são horas de espera para conseguir um atendimento.

FELIZ NATAL

Brincadeiras de lado com os flamenguistas, desejo aos leitores do BLOG DO CRICA um Feliz Natal, voltamos após as festas natalinas. Muita saúde, paz e prosperidade com a família.

FRASE DO DIA

“Toda escrita, querendo ou não, é política. A escrita é a continuação da política por outros meios”. PH Solers.