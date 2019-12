Nível do Rio Acre ultrapassa os 13 metros e se aproxima da cota de alerta em Rio Branco

O ex-senador Jorge Viana (PT) desistiu de tentar reaver a pensão de ex-governador, no montante de R$ 35 mil. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial do TJ.

Viana teve o seu pedido pelo juiz Anastácio Lima de Menezes Filho, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, negado na última terça-feira, 17, quando o magistrado, decidiu não acatar o mandado de segurança impetrado pelos advogados para manter a pensão.

Após tomar conhecimento da decisão do juiz Anastácio, o ex-senador resolveu modificar seu entendimento, pedindo o anulamento do mandado de segurança e desistindo da ação no mesmo dia em a reportagem foi publicado no ac24horas.

O petista alegou que entrou com o mandado de segurança para não discutir o mérito quanto ao recebimento de sua pensão, mas sim quanto as razões que levaram o Diretor do Acreprevidência a modificar, abrupta e injustificadamente, seu entendimento quanto à atribuição de efeito suspensivo aos recursos.