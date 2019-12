Justiça rejeita denúncia do MP contra Lucas Gomes do Iapen

O famoso Forró do Senadinho, em Rio Branco, comemorou 19 anos de existência nesta sexta-feira (20). Com direito a bolo e participação de sua aclamada banda, hoje a festa reuniu pessoas da terceira idade e admiradores do projeto no Casarão, situado no centro da capital acreana.

O Calendário 2020 do Senadinho já está preparado. Seja no Palácio das Secretarias ou no Casarão, o evento agrega público da melhor qualidade por onde passa. Uma das melhores opções de lazer e entretenimento aos idosos.

Um ponto de encontro com muita música, alegria, dança e até fofoca, flerte e namoro, o Senadinho coleciona centenas de histórias vividas por seus inúmeros frequentadores, se tornando um ponto que vai desde calorosos debates políticos a importantes campanhas de saúde e conscientização para os animados senhores e senhoras que lá estão.

Fonte: Agência de Notícias do Acre