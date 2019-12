Estudante universitária faz sucesso nas redes sociais com placas decorativas

Você conhece ou já ouviu falar da técnica do Lettering? possivelmente você tenha pensado se tratar de um esporte, mas na verdade é “a arte de desenhar letras”, e possui um conceito simples: uma combinação específica de letras trabalhadas. A técnica na maioria da vezes é feita com lápis, canetas, entre outros.

Na capital, a estudante do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (UFAC), Yasmin Dias, de 20 anos, tem ganhado destaque nas redes sociais com suas placas decorativas produzidas com a técnica do Lettering.

Em entrevista a reportagem do ac24horas, Yasmin Dias conta que desde criança desenvolveu habilidade para desenhar e após conhecer a técnica decidiu compartilhar sua arte na internet e o resultado foi unânime: inúmeras pessoas começaram a curtir compartilhar os desenhos e o que era um “hobby” passou a ser uma fonte de renda.

Yasmin conta que o trabalho com as placas, além de garantir uma renda extra é uma forma de se expressar sua arte e levar afeto a cada cliente.

“Comecei a praticar o Lettering e junto com a necessidade de ter uma renda extra surgiu a ideia de fazer essas placas, que é algo que eu gosto e consigo fazer no intervalo de tempo entre as faculdades e estágio”, afirmou Yasmin Dias, que também cursa Fisioterapia na Uninorte.

Para este Natal e Ano Novo, a jovem conta que tem recebido inúmeros pedidos. Se você ficou interessado entre em contato pelo Whatsapp 68 99975-7150 e presenteie quem você ama.

