Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais abre operação de monitoramento do Rio Acre

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) iniciou a Operação 2019-2020 do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre). A operação perdurará toda a estação de cheias na região.

Mesmo não se prevendo riscos de inundações, o CPRM diz que semanalmente será enviado um boletim de monitoramento das condições hidrológicas da bacia, que contará com o suporte dos modelos de previsão desenvolvidos pela CPRM para o SAH Rio Acre. Ainda segundo o CPRM, caso ocorram eventos extremos com possibilidades de inundação dos municípios à margem do rio Acre, serão emitidos boletins extraordinários com previsão de níveis do rio Acre. Esses boletins extraordinários serão emitidos duas vezes por dia até que as condições de enchente do rio Acre voltem a atingir níveis abaixo das cotas de alerta.

Todos os boletins que serão emitidos ficarão disponibilizados no seguinte endereço: http://www.cprm.gov.br/sace/, em seguida acessando o menu “Bacias Monitoradas” e então “Bacia do Rio Acre” e “Boletins”. Todos os dados de monitoramento gerados pelas estações telemétricas inseridas na bacia do rio Acre podem ser acessados em tempo real no seguinte endereço eletrônico: http://www.cprm.gov.br/sace/, onde é possível consultar em cada estação os dados de chuvas e níveis em formato gráfico ou tabular.