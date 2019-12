Vanda Milani tem mandato reconhecido por Organizações das Cooperativas Brasileiras

A deputada Vanda Milani (Solidariedade) expressou seu extremo contentamento em ser uma das agraciadas com o Certificado de Reconhecimento conferido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre e o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Acre(Sistema OCB/AC). O Certificado é um marco da gratidão da entidade pelo trabalho da parlamentar em prol do fomento e fortalecimento do cooperativismo.

O Reconhecimento, de acordo com o Sistema OCB/AC, foi uma forma de deixar claro ,junto às mais de 250 lideranças do cooperativismo acreano( de mais de 60 cooperativas em todo o Estado), o trabalho de apoio da deputada . O evento de entrega do Certificado ocorreu no último sábado,14, em Rio Branco, quando a deputada – por motivo de compromisso anteriormente agendado – recebeu o Certificado de Reconhecimento através de representante, numa cerimônia dirigida por Waldomiro Francalino, presidente da OCB/AC.

Integrante da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo no Congresso Nacional, Vanda Milani fez questão de destacar a importância do cooperativismo na economia nacional e estadual.

A cooperativa, lembrou a parlamentar , é uma empresa de propriedade e interesses coletivos cujo objetivo é atender ao mercado consumidor de maneira mais fácil, negociar melhores condições para a compra de insumos e dar vazão à produção.

A parlamentar reiterou sua disposição de apoiar o setor cooperativo no Congresso Nacional e colocou seu gabinete à disposição da categoria, “que com seu trabalho colaborativo fortalece a economia, gerando mais emprego e renda”.