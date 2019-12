TV Gazeta Rio Branco faz ação promocional para o 1º semestre de 2020

O governador Gladson Cameli comentou na noite desta quinta-feira, 19, logo após a publicação do jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, tratando que o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, estaria com um pé fora do governo, prestes a pedir demissão.

Ao ac24horas, Cameli confirmou que uma conversa está marcada com Ribamar e parte do primeiro escalão nesta sexta-feira, 20, e revelou que o que ocorre de negativo é por falta de entendimento entre seus principais cabeças da gestão: Semírames Dias (Sefaz), Maria Alice ( Seplag), Thiago Caetano (Seinfra) e o próprio Ribamar. ” Na verdade, essas quatro cabeças não se entendem e eu tenho ficado no escuro. Para o governo dá certo, eu preciso desse pessoal afinado e isso não vem ocorrendo. Existe muita picuinha, briga de ego e isso precisa acabar”, explicou.

Sem entrar em detalhes, o Chefe do Palácio Rio Branco revelou que um desentendimento pode ter acarretado a reunião de emergência e que irá ouvir o que Ribamar tem a dizer. ” Eu quero deixar bem claro. O Ribamar é meu amigo, é leal, e eu vou ouvi-lo. Ele só sai do governo se quiser. Ele é de minha total confiança”, frisou o governador, ressaltando ainda que não existe pressão de parlamentares ou qualquer outra pessoa. “É uma decisão do Ribamar. O que for melhor para ele, eu apoio. Nunca o deixarei sair por baixo, isso se ele sair mesmo”.

Questionado se o caso se confirme a saída de Ribamar, já existia um substituto, Cameli negou e reforçou que o Estado não ficará sem motorista. “Eu é que estou dirigindo esse carro, trocando pneu, enchendo a câmara de ar e ainda sendo bombeiro, apagando os incêndios”, enfatizou.