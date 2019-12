Socorro Neri sanciona lei que cria Programa Municipal de Equoterapia

Empresas aderem à ideia e instituições parceiras já começam a planejar etapa de matrículas

Já em fase de planejamento do período de matrículas, o inovador Programa de Desenvolvimento Profissional e Inclusão Social pelo Trabalho – Radioativo, idealizado pela FIEAC e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), teve boa receptividade no meio empresarial. Com objetivo de promover a qualificação profissional por meio de cursos de aprendizagem industrial ministrados pelo SENAI/AC, várias empresas já aderiram ao projeto e, agora, as instituições parceiras – FIEAC, SENAI, TJ/AC e Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) – começam a elaborar as próximas etapas.

Na manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro, o diretor regional do SENAI, João César Dotto; a gerente de educação profissional, Geane Reis; e a coordenadora pedagógica da Escola SENAI, Ednilza Soster, estiveram reunidos com uma equipe do MPAC, encabeçada pelo promotor Francisco Maia Guedes, para definir detalhes da etapa de matrículas. De acordo com Dotto, o edital de seleção está aberto e pode ser acessado no site da instituição (www.senaiac.org.br).

“Várias empresas aderiram ao programa e isso nos deixa bastante felizes e otimistas. Os empresários têm um papel muito importante nesse processo, porque são eles que geram oportunidades de trabalho e renda. O Programa Radioativo visa à inclusão de jovens usuários do Sistema Socioeducativo do Estado, vítimas de trabalho infantil e escravo e/ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. Nossa proposta é desenvolver suas competências profissionais para torná-los aptos a uma inserção qualificada no mercado de trabalho”, explica o diretor do SENAI.