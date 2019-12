Servidores do Detran são obrigados a limparem salas e banheiros

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) tem duas opções quando se trata da limpeza dos prédios onde trabalham. Ou eles mesmo limpam ou aceitam conviver com a sujeira de salas e banheiros. E se optarem pela primeira opção, é preciso ainda levar os produtos de limpeza também.

A situação já acontece há alguns meses desde que terminou o contrato com uma empresa terceirizada que fazia o serviço de limpeza nas unidades prediais do órgão. Mesmo sendo a autarquia que de longe mais fatura e é muitas vezes socorro financeiro em algumas situações para o governo, a presidente do Sindicato dos Servidores do Detran do Acre (Sindetran), Francileia Carvalho, afirma que a gestão da autarquia diz que nada pode fazer, já que não há licitação.

“Estamos trabalhando na sujeira, bom banheiros imundos. Já repassamos a diretoria, mas a única coisa que nos dizem é que como não tem licitação, não tem como resolver”, afirma.

Além da questão da limpeza, os servidores do Detran tem outras pautas como equipação salarial, reajuste do tíquete alimentação e realização de concurso público. Como não conseguem avançar nas negociações com a direção do próprio Detran, representantes do sindicato tentaram falar nesta quinta-feira, 19, com o governador Gladson Cameli. Foram na Casa Civil e no Palácio, mas só pegaram sol na moleira e chá de cadeira.

“Estivemos no Palácio e também na Casa Civil. O governador não estava para nos atender. Gladson declarou publicamente que os sindicatos poderiam marcar reunião. Oficiamos um pedido de encontro e até hoje não fomos atendidos”, afirma Francileia.

Segundo o sindicato, o próximo passo pode ser uma paralisação.

Como não conseguiram sentar com o governador, o Sindetran encaminhou um documento onde reitera as reivindicação, afirma que não foi atendido pelo governo e diz que Gladson declarou publicamente total desconhecimento das condições atuais de trabalho dos servidores do Detran.