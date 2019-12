Resultado do concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul é divulgado

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) participou na última quinta-feira, 19, da entrega de medicamentos e materiais hospitalares que que irão fortalecer as ações das Unidades Hospitalares de Rio Branco e dos municípios do interior do Estado. A parlamentar conseguiu no Ministério da Saúde a liberação de R$ 3 milhões provenientes de indicação extra emenda ao orçamento vigente, para apoiar as ações na atenção especializada em saúde no Acre.

Sales compareceu na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) de onde acompanhou o secretário Alysson Bestene nos depósitos de medicamentos para verificar de perto a alta remessa de remédios que chegam ao Acre para suprir as necessidades de 39 Unidades de saúde no Estado em equipamentos e medicamentos (hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), Centro de Controle Oncológico (CECON) e Unidades Móveis (SAMU).

O Secretário de saúde Alysson Bestene, parabenizou a parlamentar destacando o que representa esse investimento para a saúde no Estado. “Isso vai ser de grande usufruto para a população que muitas vezes padece nos hospitais com à falta de remédios. A deputada Jéssica tem provado em seu mandato, grande zelo pela saúde no Acre”.

A parlamentar foi acompanhada pela deputada estadual Antônia Sales (MDB), mãe de Jéssica, que encara a saúde como uma de suas principais bandeiras de luta no legislativo estadual. “Esse ato me deixa muito feliz, pois sei que esses medicamentos e materiais hospitalares serão muito úteis nas unidades, que apresentam grande carência em nosso Estado”, disse a deputada Antônia.

O Ministério Público do Acre que recebe em suas audiências sempre muitas reclamações sobre a necessidade de melhorias na área da saúde, e como órgão fiscalizador, demonstrou contentamento com a informação da liberação de 3 milhões de reais para a saúde pública no Estado. A Procuradora-Geral do Ministério Público do Acre Dra. Kátia Rejane, acompanhou a visita da deputada Jéssica Sales nos depósitos de medicamentos em Rio Branco. “Isso nos alegra muito porque vemos na deputada Jéssica um grande comprometimento da parlamentar em manter um nível de qualidade na área da saúde, de modo que a população não fique desassistida”, ressaltou.