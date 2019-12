Quem paga a conta?

O Poder Executivo suplementou os orçamentos do Poder Judiciário, Ministério Público mais o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Porém, até ontem, não tinha feito nenhum repasse para o Legislativo cumprir com seus compromissos. Ainda dá tempo, é o que dizem. O certo mesmo é que sem o apoio da Assembleia Legislativa o governo não teria aprovado nada, especialmente a reforma da Previdência, LDO, LOA, negociações de dívidas e novos empréstimos.

O presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Júnior (Progressista), foi um fiel escudeiro do governador Gladson Cameli (Progressista), mesmo fazendo o papel de um excelente magistrado na condução das demandas da base de apoio do governo e da oposição, bastante qualificada. Não fosse Nicolau o governo fecharia o ano com bastante dificuldades para enfrentar as que virão (que não serão poucas) em 2020.

Vale lembrar que a situação financeira do parlamento não é boa. A Justiça do Trabalho está entupida de ações trabalhistas de ações movidas por ex-assessores da legislatura passada que ainda não receberam suas rescisões. O 13º foi pago aos servidores religiosamente como manda a lei. Os vencimentos do mês em curso ainda não. A Mesa Diretora não tem como pagar essa conta. Quem vai pagar se o Executivo não socorrer o Legislativo? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto!

Frase da hora:

“Todas as tendências egoístas que há nos homens, o culto de si próprios e o desprezo pelos outros, têm origem na organização atual das relações entre os homens e as mulheres”. (John Stuart Mill)

. Ainda ontem à noite ficamos sabendo da provável saída do advogado José Ribamar Trindade da Casa Civil.

. Uma crise das brabas!

. Com ele deve sair a secretária Semírames Dias, é o que dizem; porém, nada confirmado pelo Palácio Rio Branco.

. É aguardar o devir ou vir e ser!

. Seria, então, o fim da república do TCE?

. As pessoas perguntam o motivo, ainda não se sabe de nada.

. A pressão do MDB para que a ex-deputada Leila se filie ao MDB tem aumentado nas últimas horas.

. Leila está que nem curió de muda; não dá um pio.

. Até o espírito do dr. Ulisses Guimarães apareceu à meia noite sussurrando:

. Leilaaaaaaa…volte para sua casa!

. Brbrbrbrbrbrbrbrb….

. Eu hem, Rosa!!

. Quem conhece o PT de 20 anos atrás sabe que o partido terá candidato próprio a prefeito em Rio Branco.

. Como diziam os antigos profetas do Velho Testamento:

. “Tão certo como Deus existe”!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) deve apenas esperar o PT arrumar as malas e partir cantando a música do Pablo do arrocha:

. A mala já tá lá fora…

. O senador Sérgio Petecão chega cantando a música do Roberto Carlos:

. Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar!

. Consta também que o PT está fazendo um trabalho de convencimento ao ex-prefeito Raimundo Angelim para disputar a eleição.

. O certo mesmo é que o PT vai até com Sibá Machado, mas vai!

. O PT é o PT; se não fosse o PT não seria o PT!

. “O ser é, o não ser não é”, já dizia o grego Parmênides no tempo que não existia caderno, lápis, borracha e computador.

. O Heráclito dizia o contrário:

. “A única certeza é a mudança”.

. A Dona Celie, no filme a Cor Púrpura disse que “quanto mais as coisas mudam, mas parecem iguais”.

. Por essas e outras que o Hosmac está lotado!

. Do vera!

. Uma pessoa me perguntando como faz para falar com o governador Gladson Cameli para resolver um problema de ordem pessoal.

. Amiga, esse homem tem problemas demais para resolver, larga de mão!

. Se ele conseguir melhorar o Acre para a maioria dos acreanos já está bom demais da conta!

. Duas situações que um homem nunca deve reagir:

. Assalto e uns tapas, arranhões, chutes, gritos, beliscões de uma mulher!

. No caso do assalto, entrega tudo!

. Na briga com a mulher, sai correndo, foge, não é covardia, é sabedoria!

. É como diz o estivador Manduca:

. “Quando a cabeça não pensa, o corpo paga”.

. Boa sexta!