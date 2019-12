Por medo de assalto, motorista de ônibus não para e pedreiro dorme na casa de desconhecidos

A visita do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM), ao Acre, no último dia 5 de Dezembro, ainda está rendendo bons frutos. Na época, em telefonema ao relator do Orçamento Geral da União de 2020, o presidente do Senado, garantiu a inclusão de R$ 7 milhões para a realização de estudos técnicos da obra da BR-364, no trecho entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru.

Esses R$ 7 milhões, a propósito, já haviam sido garantidos pelo relator a Bittar e Sérgio Petecão (PSD), em encontro ocorrido dias atrás. A visita teria sido parte de uma articulação realizada pelo Senador Márcio Bittar.

Em vídeo gravado na manhã desta quarta-feira (20) Davi Alcolumbre, juntamente com Bittar garantiu a destinação de R$ 25 milhões para a construção da estrada variante mais conhecida como estrada do café em Xapuri, interior do Acre (AC).

No vídeo, Bittar agradece e diz que a construção da estrada era uma reivindicação da população xapuriense, que esperava a mais de vinte anos pela construção da estrada.

“Muito obrigado Davi! Eu quero te agradecer em nome de todo povo do Acre. Aos queridos irmãos do Acre ganhamos um aliado e que está empenhado que a nossa região, não seja a região mais pobre do Brasil. Quero agradecer meus colegas de bancada: Petecão e Mailza por todo apoio. Tenho certeza que ano que vem o Brasil irá começar muito melhor do que esse ano”, externou.