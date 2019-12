Mesmo com carta de demissão, Gladson convence Ribamar a repensar sobre saída

Apesar de os ânimos parecerem amigáveis entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson Cameli (Progressistas), no lado ‘oculto da força’ o clima é de um eterno embate entre o senador e alguns dos principais aliados da atual gestão. Exemplo disso é a resposta do vice-governador do Acre, Major Rocha (PSDB), diante do anúncio que Petecão fez esta semana, informando o repasse de R$ 20 milhões para a Segurança Pública do Estado.

Segundo Rocha, o senador tem dado uma de “pai do tiquim”, uma vez que a emenda de R$ 20 milhões é fruto do trabalho da bancada da legislatura passada. “Ele está “tomando a paternidade” da emenda que, na verdade, é de toda a bancada que trabalhou junto para que esse recurso chegasse ao parlamento em 2019, após emenda impositiva colocada em 2018”, afirma o vice.

O vice-governador demonstrou incômodo ao saber que Petecão estaria assumindo e divulgando o repasse como fruto individual de seu trabalho. Para Rocha, a “paternidade” da emenda não é incerta, mas o senador estaria assumindo a propriedade mesmo sabendo quem são os responsáveis.

“O Petecão hoje diz ser o “pai do tiquim”, tomando para ele a paternidade que na verdade não é sua. E ele ainda traz consigo outros “pais do tiquim”, isso é interessante”, ironiza o vice-governador.

A intenção de Major Rocha é fazer justiça. “Quem merece o reconhecimento é a bancada da legislatura passada, que tinha uma sensibilidade muito grande com a segurança pública e, por isso, aportou em 2017 mais de R$ 40 milhões e em 2018 os R$ 20 milhões para ações de segurança pública no Acre”, detalha.

Rocha ainda lamenta que o Acre não vai contar com o reforço dessas emendas num momento de reestruturação da segurança pública no ano de 2020. “Por conta de outras prioridades que foram dadas às emendas de bancadas”, explica.

“Temos que fazer justiça e repor a verdade. O “filho” [emenda de R$ 20 milhões] é de toda a bancada da legislatura passada e não daqueles que assumem a paternidade de uma criança que ele sabe que não é exclusiva dele”, salienta Major Rocha.

Entenda

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão, se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esta semana, onde saiu com o anúncio do empenho de R$ 20 milhões para garantir apoio às forças policiais do Estado. O recurso servirá para a compra de novos equipamentos de comunicação, veículos e embarcações militares.

Nessa quinta-feira, 19, Petecão participou da inauguração de uma escola na Cidade do Povo, em Rio Branco, onde voltou a comemorar o repasse.