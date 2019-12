Inep anula questão da prova do Enem PPL 2019 aplicado a detentos, informa Inep

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) e a reaplicação do Enem 2019 terão uma questão de matemática anulada. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) identificou que o item 166 do caderno azul fez parte da prova do Enem PPL/reaplicação de 2018 (questão 156 do caderno azul).

Os exames foram aplicados nos dias 10 e 11 de dezembro, com o primeiro dia reservado a ciências humanas, tecnologias e linguagens e o segundo dia, a ciências da natureza e matemática.

No Acre, mais de 320 presos fizeram o Exame. As provas para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) foram aplicadas nos municípios de Senador Guiomard com 11 inscritos; Cruzeiro do Sul, com 17; Tarauacá com 23 e Rio Branco com 272 candidatos. Além dos presos, 67 adolescentes também fazem a prova nos centros de medidas socioeducativas do estado.

O Enem PPL é voltado a pessoas presas ou em unidades de cumprimento de medida socioeducativa. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a anulação da questão não compromete as notas dos participantes.