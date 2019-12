Homem é executado com um tiro na nuca e outro é encontrado morto no interior do Acre

Mais duas mortes foram registradas no interior do Acre. Os crimes ocorreram na manhã e na noite desta quinta-feira (19) no bairro Geni Nunes, no município de Feijó, e no km 52, na Vila Pia, na estrada de Boca do Acre.

O primeiro crime no município de Feijó, o jovem José Ferreira do Nascimento, 27 anos, mais conhecido como “Denir”, foi morto com um tiro na nuca.

Segundo informações da polícia, José era membro de uma facção e foi morto por não ter rasgado a blusa da facção e migrar para outra organização criminosa Comando Vermelho que assumiu o território e controle do tráfico de drogas na região.

Após assumir o território, a organização criminosa fez uma proposta para que os rivais se voltassem para “bênção” na Igreja ou seriam membro da facção CV. Como José não aceitou as condições, a vítima foi morta.

O corpo do jovem foi encontrado por populares em uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no município.

A Polícia Civil de Feijó já iniciou as investigações.

A segunda morte aconteceu na Vila Pia, no km 52, da Estrada de Boca, um homem ainda não identificado, foi encontrado morto por populares.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. A causa da morte será revelada somente com o laudo pericial.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

A polícia não descarta a possibilidade de um possível homicídio.