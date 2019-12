Filas quilométricas se formam na Caixa Econômica e lotéricas de Cruzeiro do Sul

O projeto Praça da Juventude, que consiste em uma área de convivência comunitária onde serão realizadas também atividades culturais e de lazer para a população de todas as faixas etárias, foi criado pelo governo federal em 2007 com o objetivo de levar um equipamento esportivo público e qualificado para a população que pudesse se tornar ponto de encontro e referência para a juventude.

Em Xapuri, o projeto foi iniciado durante a gestão do ex-prefeito Marcinho Miranda, mas problemas na execução fizeram com que os recursos fossem bloqueados e a obra ficou paralisada por mais de cinco anos. Com recursos da ordem de R$ 1,5 milhão, fruto de emenda parlamentar da ex-deputada Antônia Lúcia, o complexo esportivo foi retomado pelo atual prefeito, Ubiracy Vasconcelos (PT), e inaugurado nesta quinta-feira, 19.

A estrutura, batizada com o nome do jovem Caleb do Nascimento Mota, desportista local morto no ano de 2005, conta com uma quadra poliesportiva coberta, teatro de arena com palco, quadra de areia, pista para caminhada com iluminação, ginásio para artes marciais, camarins, vestiários e sanitários, entre outros. Consta ainda, no projeto, um campo de futebol Society, não concluído.

Durante o ato de inauguração do espaço, o prefeito Ubiracy Vasconcelos agradeceu à família do jovem homenageado e afirmou que o investimento na área de esporte e lazer foi uma das prioridades de sua gestão, marcada pela construção ou reformas de áreas destinadas a práticas esportivas e de convivência.

“São obras que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. A Praça da Juventude é um investimento muito alto que as pessoas, e não somente a prefeitura, devem cuidar e preservar com muito carinho. Não posso esquecer de agradecer a então deputada Antônia Lúcia, que destinou essa emenda para Xapuri e mesmo depois de encerrado seu mandato continuou a nos ajudar na liberação dos recursos”.

A comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri, Marcela Sopchaki, participou do ato de inauguração da Praça da Juventude e disse que ficou surpresa com a qualidade da estrutura. Segundo ela, Xapuri não dispunha de um espaço que pudesse atender a demanda de atividades sociais desenvolvidas na cidade, como é o caso do projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que será um dos usuários dos equipamentos.

“Eu não conhecia esse espaço, não sabia que estava sendo construída uma coisa tão grandiosa assim e tão importante para a prática de atividades esportivas, que têm uma importância muito grande na formação da juventude. Com certeza o nosso projeto Bombeiro Mirim fará muito uso desse espaço que agora temos em nossa cidade”, afirmou a militar.

Concebido pelo antigo Ministério do Esporte e implementado com governos estaduais e municipais, o projeto Praça da Juventude conta ainda com a parceria do Ministério da Justiça, por intermédio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que oferece condições para que as Praças da Juventude possam se consolidar como organizações efetivas e integradas à vida comunitária, educando, ressocializando e apoiando jovens em situação de vulnerabilidade social.