Ribamar está com um pé fora do governo

Uma reunião a acontecer amanhã (sexta-feira) no Palácio Rio Branco, entre o governador Gladson Cameli e o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, poderá definir a mais importante e impactante mudança até aqui no primeiro escalão do governo: a saída de Ribamar do cargo de maior relevância política dentro da equipe governamental.

Segundo a fonte que passou a informação, Ribamar estaria retornando para o Tribunal de Contas do Estado. Segundo político que conversou com o Conselheiro do TCE, Antonio Malheiros, este disse que deixou de ter qualquer ligação de orientação no governo Cameli, no momento em que foi decretada a demissão do advogado Carlos Abrantes da Controladoria do Estado, um de seus amigos mais próximos.

O BLOG apurou ainda que, todos os secretários que vieram do TCE poderão sair no mesmo pacote e retornar ao local de trabalho de origem. A se confirmar, a secretária de Fazenda Semírames Dias, também pode embarcar no decreto de exoneração. Conversei ainda há pouco com o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, e este nem confirmou e nem desmentiu a fonte, e revelou que isso será decidido sim na reunião da manhã desta sexta-feira, e prometeu que após isso chamará os jornalistas para reportar toda a situação. Também liguei para a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, e esta não desmentiu a possibilidade da mudança, limitando-se a dizer que: “O Ribamar vai chamar vocês da imprensa amanhã para falar do assunto”.

Pelo fato de nenhum dos dois desmentir a hipótese que chegou ao BLOG, deixa a certeza de que o encontro pode sim decidir pela saída do chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade. Mais notícia amanhã no BLOG DO CRICA.