Quem ganhou o governo do PT em 2018?

Quem ganhou as eleições no 1º turno em 2018 do PT e seus aliados nanicos? PROGRESSISTAS, PSDB, MDB e PSD ganharam do ex-prefeito Marcus Alexandre, do Jorge Viana, do Ney Amorim, derrotaram toda a bancada federal petistas e fizeram 18 deputados estaduais. Uma vitória esmagadora. O tema era “fora PT”. Alguém ainda lembra?!

Foram eles que venceram. São eles que estão no poder governando. Todos os partidos, suas lideranças, filiados, afilhados e apaniguados políticos foram generosamente abençoados e contemplados com espaços na máquina pública pelo governador Gladson Cameli (Progressista). Ninguém pode reclamar: Nem Bestene, nem Mailza, nem Rocha, Márcio, Flaviano Melo, muito menos Sérgio Petecão. Os sete deputados federais e os 18 estaduais também receberam grandes pedaços do bolo do poder cedido por Gladson. Com exceção do Roberto Duarte, mas o MDB sim!

Se ganharam as eleições, se estão no poder governando como querem agora, alguns, dá uma “de João sem braço para ficar de bem com a população”? Alguns sim, porque o vice Rocha e o senador Marcio Bittar são os dois únicos que se assumem realmente os responsáveis pela derrota do PT junto com o governador. É muito fácil se aliar aos críticos do governo para criticar Saúde e Educação e se empanturrar de cargos! Deixem a oposição para o PT, PCdoB e aliados nanicos que perderam a eleição.

Assumam ao lado do governador os erros e acertos da gestão. Afinal de contas, o discurso de campanha (de todos) era de que a gestão do PT era imprestável. Gladson Cameli tem boas conquista em seu primeiro ano. Exaltem!! Nas redes sociais a população sabe quem é governo e quem é oposição. Por isso que a pesquisa sempre aponta a pessoa do Gladson muito bem avaliado e o governo nem tanto. Nesse “nem tanto” cabem os que querem ser governo e oposição ao mesmo tempo.

. Diz que um sujeito morreu!

. Estava em cima do muro que separa o céu do inferno.

. Os do lado do céu gritavam para ele:

. “Vem pra cá que o céu é bom”!

. Um curioso caiu na besteira de perguntar para o diabo porque os que estavam no inferno não gritavam também o “vem pra cá”?

. O coisa ruim respondeu:

. Quem está em cima do muro já é meu…

. Moral da história:

. Os que ganharam o governo em 2018 não podem ficar em cima do muro.

. Ora, pois!

. Encontrei ex-prefeito abatido, cansado e desiludido com tantos processos a responder e dívidas a pagar.

. Dizia ele que não há dolo, mas sua vida virou um verdadeiro inferno.

. Só um fato me deixou curioso:

. Tá doido para disputar a eleição novamente!

. Masoquista!

. O PDT terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco.

. Seu Benedito, velho amigo morador da Vila Acre, me contava que quando viu o pé de manga carregado disse:

. “Vai dá uma grande alagação”!

. Depois eu soube que ele é informante do Davi Friale.

. Atenção mulheres!

. Não se metam com candidaturas laranjas na chapa de vereador ano que vem porque o rolo é grosso!

. Se for ser candidata vê se tira ao menos os votos da família…

. Pedro era candidato a vereador. Se reuniu com uma família de 12 filhos. Prometeu emprego em seu gabinete para um deles se vencesse a eleição. Venceu, cumpriu a palavra. Se passaram quatro anos. Pedro reúne a mesma família para pedir voto. A matriarca diz que não tinha mais votos para ele lá. Decepcionado perguntou porquê? A matriarca respondeu: você empregou um e os outros onze?!

. Pedro Sísifo Dheu, seu nome, vereador em uma cidadezinha do interior da Bahia.

. O presidente Jair Bolsonaro fez um grande culto de ações de graça no Palácio da Alvorada, o governador Gladson Cameli não fará o mesmo no Palácio Rio Branco?

. Jair saiu de bem com o eleitorado!

. Inclusive angariou apoio para a formação do seu novo partido.

. Quem pensa que o Jair não pensa vai carregar a carga na cangalha!

. Bom dia!