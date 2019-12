Prefeitura de Rodrigues Alves paga o 13º salário de servidores

A noite desta quarta-feira, 18, foi de manobras radicais no Centro de Cruzeiro do Sul. O grupo de uma empresa fez apresentações com motos e quadriciclos na Avenida Rodrigues Alves, atraindo centenas de pessoas.

As manobras radicais, inclusive com o uso de fogo, agradaram pessoas de todas as idades. O mecânico Paulo Abreu gostou da “oportunidade de ver de perto o que só tinha visto pela televisão”, disse.