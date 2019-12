PM afirma que 80% dos veículos roubados são recuperados no Acre

Após vários casos de roubos de veículos – alguns com sequestro aos proprietários, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, falou em entrevista ao Jornal do Acre, na Rede Amazônica, que apesar dos casos serem preocupantes, o índice de recuperação de veículos roubados tem sido relevante.

Ulysses garante que a polícia militar vem trabalhando de maneira intensiva para combater, em especial, esse tipo de crime no estado. “Estamos trabalhando de maneira preventiva através do policiamento nas ruas, atendendo as ocorrências com rapidez”, diz o comandante.

O coronel destacou a apreensão de nove veículos roubados que estavam nas mãos de bandidos na Bolívia como prova desse trabalho. “Todos os veículos que estão sendo roubado estão sendo recuperando rapidamente”, afirma o comando da PM.

A polícia militar diz que só na última terça-feira, foram recuperados sete veículos, entre carros e motos. “O índice de recuperação de veículos roubados é de pelo menos 80%, por esforço produtivo e repressivo da polícia militar, polícia civil e demais órgãos de segurança pública, trabalhando de maneira integrada”, pontua Ulysses.

Esta semana, dois casos de roubo a veículos estamparam os jornais locais, um deles aconteceu no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, o outro no município de Senador Guiomard. Sobre esses crimes, o comandante diz que no caso de Rio Branco o caso foi solucionado com recuperação do veículo e identificação de um dos suspeitos. Na cidade vizinha, o caso segue em investigação. “A guarnição atuou rápido, fez o levantamento de inteligência necessário e solucionou a ocorrência. Ao recuperar a caminhonete, foi encontrado no veículo a identidade de uma das pessoas que efetuou o roubo”, finaliza o comandante.