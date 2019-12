Para celebrar fim de ano, advogados acreanos gravam versão de ‘We Are The World’; veja o vídeo

Para celebrar mais um final de ano, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) resolveu inovar em 2019. A instituição gravou uma versão brasileira da canção ‘We Are The World’ em vídeo divulgados nas redes sociais da OAB/AC esta semana. No vídeo, os advogados aparecem cantando na sede da instituição, localizada em Rio Branco.

A ideia partiu da vice-presidência da Ordem, que manifestou intuito de realizar uma mensagem de final de ano. A ouvidoria abraçou a ideia e convidou colegas advogados para participarem da ação. “Alguns [advogados] já cantavam em igrejas, corais, mas outros não, mas mesmo assim, muitos quiseram participar”, explica a ouvidora da OAB/AC, Iolanda Almeida.

Rapidamente a equipe registrou a cantoria dos advogados na sede. A instituição informou que a maioria dos advogados se prontificou em cantar. “Começamos a ter alguns ensaios e finalizamos nesse vídeo. Estamos com um projeto para 2020 de fazer parceria com um professor de canto ou escola de música, através da Caixa de Assistência dos Advogados da nossa seccional, para assim melhorarmos as vozes”, salienta Almeida.

As filmagens foram feitas nos últimos dias de trabalho, antes do início do recesso. O presidente da OAB no Acre, Érick Venâncio, também participou da iniciativa.

We Are The World – é uma canção composta por Michael Jackson e Lionel Richie, gravada em 1985 por 45 dos maiores nomes da música norte-americana, no projeto conhecido como USA for Africa. O projeto tinha como objetivo arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. A música tornou-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Em 1987, o programa Fantástico lançou o videoclipe da música “Viver outra Vez” em benefício da campanha em combate à AIDS, onde participaram vários cantores populares em evidência no país.

Veja o vídeo: