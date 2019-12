Morador usa suas redes sociais para pedir que o IPTU seja bem empregado em 2020

Consórcio Norte vence leilão do Linha de Cruzeiro do Sul prometendo economia de R$ 210 milhões em combustível e ligação de 672 km de rede de Rio Branco a Guajará, no Amazonas

O leilão para a construção e operação de 672 quilômetros dos dois trechos do linhão de Rio Branco a Feijó (392 km) e de Feijó a Cruzeiro do Sul (280 km) foi vencido pelo Consórcio Norte, em leilão realizado nesta quinta-feira (19) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O Consórcio Norte é composto pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda e Sollo Participações S/A. Esse consórcio ofertou RAP (receita anual) de R$ 58,1 milhões representando um deságio médio de 52,85%.

O lote tem confirmados 672 km de linhas de transmissão e 140 megavolt-ampère (MVA) de potência. As obras proporcionarão a redução de R$210 milhões do encargo da Conta Consumo de Combustível (CCC) ao ano.

As instalações buscam integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional. A subestação Feijó atenderá as cargas dos municípios de Tarauacá e Feijó e a subestação Cruzeiro do Sul atenderá as cargas do município de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Guajará, município no Estado do Amazonas. A obra tem prazo de 60 meses, e geração estimada de 1.440 empregos diretos.

Em diferentes, Estados 2.470 km de novas linhas de transmissão de energia elétrica foram leiloados. O certame terminou com todos os 12 lotes arrematados. A expectativa da ANEEL é que os investimentos nos empreendimentos somem R$ 4,18 bilhões nos próximos anos.

Saiba mais: https://www.aneel.gov.br/documents/656877/19596366/Tabela+Resultado+-+Leil%C3%A3o+2-2019/0e39b54d-a910-31dd-a482-819979d3ce6f