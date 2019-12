Mara Rocha busca liberação de recurso no Incra para obras na zona rural do Acre

O ano legislativo se encerrou no último dia 17 de dezembro, mas a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) continua em Brasília, buscando recursos para obras no Acre.

Na tarde desta quinta-feira (19), a parlamentar se reuniu com o Presidente do INCRA, Dr. Geraldo Melo Filho, para solicitar o empenho de duas propostas, cadastradas pelo Governo do Acre, no valor total de R$ 9,5 milhões, para obras na zona rural do Estado.

Uma das propostas é para a construção de uma ponte sobre o Andirá, que beneficiará os produtores dos Projetos Tocantins e Humaitá, em Porto Acre, a outra proposta tem como objetivo o revestimento de 12 quilômetros do Ramal Caipora, beneficiando os produtores do Assentamento Moreno Maia.

“Tenho um compromisso com os produtores rurais do Acre e buscarei recursos para melhorar as condições de tráfego nos assentamentos”, afirmou Mara Rocha.

A parlamentar aproveitou o momento para informar que conseguiu um limite extra orçamentário, no valor de R$ 1,4 milhão de reais, para que o Governo do Acre possa construir pontes no projeto de Assentamento Moreno Maia e Barro Alto.

“Já consegui o empenho de R$ 1.413.400,00 para garantir a construção de uma nova ponte no Rio Caipora, essa semana destinei recursos ao Governo para a construção de pequenas pontes e passagens de água, facilitando a transposição de rios e igarapés no Moreno Maia e no Bairro Alto, e hoje estive no INCRA buscando o empenho de recursos para garantir a infraestrutura da zona rural do Acre. Essas obras são fundamentais para o escoamento da produção agrícola familiar desses assentamentos. Só assim o Acre irá, de fato, encontrar seu desenvolvimento”, finalizou a parlamentar.