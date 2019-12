Escassez faz preço do açaí dobrar neste fim de ano em Rio Branco

O vereador Emerson Jarude (sem partido) representante da Câmara Municipal de Rio Branco, criticou a atuação do poder público estadual, principalmente das forças de segurança, após mais um caso de roubo a veículo e sequestro ocorrido na noite dessa terça-feira, 17, na capital acreana. Jarude não poupou palavras: “Governador frouxo do cacete!”, esbravejou em seus perfis nas redes sociais.

O parlamentar destacou que Gladson precisa ter “culhão” para enfrentar a onda de criminalidade que assola Rio Branco. “Até quando vai permitir esses roubos diários de carros com sequestro de pessoas?!”, indagou.

Jarude ressaltou ainda que o governador do Acre tem a segurança pública toda para fazer a sua defesa e da sua família. “Nós não temos!”, finalizou.

Entenda

O Funcionário Público Nilton Ademir do Nascimento, de 51 anos, que foi rendido e sequestrado na sua caminhonete Hilux no cruzamento das ruas Marte e Abacate, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco e foi encontrado acorrentado em via pública pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (18).

Ele havia saído de casa com destino a uma quadra de futebol jogar bola com os amigos, quando foi abordado por três homens não identificados, membros de uma facção. Os criminosos em posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, o sequestraram no seu veículo, o levando a um cativeiro e o acorrentaram.