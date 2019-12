Em Tarauacá, polícia investiga estupro a menina de 10 anos que está grávida de 5 meses

A prefeitura de Sena Madureira finalizou nesta quarta-feira, 18, o projeto que pretendia reformar todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) localizadas na zona urbana do município. O projeto encerrou com sucesso. Ao longo da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB), foram 12 unidades reformadas na cidade. A última UBS a ser reinaugurada, ocorrida nesta quarta, foi a Unidade de Saúde Maria das Dores Paula, situada no Bairro do Bosque. A obra custou cerca de R$ 57 mil.

O vice-prefeito Gilberto Lira representou Mazinho na solenidade de reinauguração. Para ele, a prefeitura, em parceria com seus secretários, tem feito uma excelente gestão no quesito Saúde. “E quem ganha com isso é a população, que terá mais conforto no momento do atendimento. Temos feito isso com muito carinho. Nossas unidades estão sendo muito bem cuidadas. Parabenizo toda equipe pode continuar fazendo mais pela saúde do nosso município”, comemora Lira.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Herculano, destacou que mais este desafio foi vencido. “Foram três anos de muito trabalho e entregamos todas as unidades da Zona Urbana reformadas e adequadas. A gestão do prefeito Mazinho vem realizando e cumprindo com as promessas de campanha, entregando a saúde municipal com qualidade tanto para a população, quanto para os profissionais”, disse.

Herculano também destacou que a prefeitura intensificou as ações de saúde com o apoio de Mazinho. “Nossas metas estão sendo alcançadas, como esta, de revitalizar as unidades da zona urbana. O sentimento é de gratidão. Agradeço aos servidores de saúde. O sentimento é de dever cumprindo e em 2020 vamos continuar fazendo ações pela saúde de Sena Madureira”.

Para a enfermeira coordenadora da UBS Maria das Dores Paula, a população irá sentir o impacto positivo da reforma. “Estão todos de parabéns, a secretaria, a prefeitura. Os ambientes da unidade estão em perfeito estado. Só temos a agradecer a compreensão e o carinho que a prefeitura tem com a população. Este é mais um presente para a população”, disse Vanuza Freitas.

Dentro da unidade, funciona o Serviço Especializado em Infectologia e Medicina Tropical. Quem realiza os atendimentos é o médico Alan Areal, infectologista do município. A secretaria de saúde deixou uma placa em homenagem ao trabalho realizado por toda a equipe em 2018.

Estiveram presentes na solenidade de reinauguração secretário municipais, coordenadores de saúde, equipes das unidades básicas e demais servidores. A UBS conta com uma nova estrutura, pinturas, salas climatizadas, recepção climatizada, salas odontológica, de medicação e atendimento restauradas.