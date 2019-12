Em Jordão, moradores do bairro Kaxinawá ficam desabrigados após fortes chuvas

A vereadora Janaína Furtado (Rede), representante da Câmara de Tarauacá, denuncia um caso de estupro de vulnerável ocorrido no município. Segundo a parlamentar, a notícia é preocupante e estarrecedora. Foi constatado que uma criança de 10 anos está grávida. A polícia já investiga o caso.

“O caso já é de conhecimento do Conselho Tutelar, da Justiça e está sendo investigado pelo delegado”, escreveu a vereadora. De acordo com a denúncia, a menina já teria sido levada para Cruzeiro do Sul, cidade vizinha, para retirada da criança, porém, não foi possível, pois a menina já está com cinco meses de gravidez.

Equipes do Conselho Tutelar da cidade informaram que a Justiça vai aguardar o nascimento do bebê para realizar o exame de DNA e identificar quem é o pai do bebê. A criança já teria apontado quais os suspeitos.

“Estarei acompanhando o desfecho desse caso, que só nos entristece, especialmente nós, mulheres que somos mães e não desejamos essa situação a ninguém”, disse Janaína.