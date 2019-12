Em Feijó, homem de 43 anos fica em estado grave ao ser atacado por abelhas italiana

O clima é de unidade. Algumas das figuras mais icônicas do Partido dos Trabalhadores no Acre se reuniram na sede estadual do PT nessa quarta-feira, 18, para tratar do assunto mais comentado ultimamente: eleições 2020. O presidente do partido, Cesário Campelo Braga, esteve com os ex-deputados Raimundo Angelim, Léo de Brito e Sibá Machado, três da linha de frente do PT na organização para o ano que se aproxima.

Ao ac24horas, Braga afirmou que o encontro foi muito bom. “Temos conversado com nossos companheiros do quadro do PT para que a gente possa montar um time para ajudar a coordenar nosso processo em 2020”, explica.

O ex-senador Jorge Viana está como um dos coordenadores políticos do partido, ao juntamente à direção. “Ontem os companheiros Angelim, Leo e Sibá formamos um grupo de trabalho para ajudar a coordenação das próximas eleições. Nossa projeção é começar um processo de organização, pois nosso debate de 2020 vai começar só em 2020”, afirma o presidente do PT.

A ideia, segundo o PT, é se organizar primeiro para depois pensar o melhor caminho e proposta à sociedade. “A população quer saber qual o modelo de cidade a apresentar, perspectiva para enfrentar os desafios que cada cidade tem”.

O partido também tem estado em contato constante com o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, o ex-senador Aníbal Diniz, o ex-governador Binho Marques, e até mesmo com Sebastião Viana. “Nossa ideia é juntar todo mundo, pegar o que tem de melhor do PT, de experiência administrativa e política”, destaca o partido.