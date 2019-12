Clientes da Caixa têm até 31 de dezembro para participar da campanha “você no azul”

Banco oferece até 90% de desconto para liquidação de dívidas à vista, além de diversas condições para renegociação Clientes da CAIXA têm até o dia 31 de dezembro para participar da “Você no Azul”, campanha de renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas.

A campanha proporciona facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias, oferecendo descontos que podem chegar a 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. Desde o início da campanha, em maio deste ano, já foram liquidados mais de 583 mil contratos, totalizando R$ 3,54 bilhões em dívidas quitadas.