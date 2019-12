Acre começa a debater atualização das regras do seguro-defeso

Por conta da entressafra, o preço do açaí subiu muito neste fim de ano no Acre. No Mercado Elias Mansour, em Rio Branco, o litro da fruta (processado) custa R$ 12, variando até 100% a mais que no período de safra.

O açaí do Acre ganha todos os meses subsídio do Governo Federal, que custeia em mais de 20% o valor pago ao produtor atendido pelo programa de agricultura familiar. Mesmo assim, o produto está escasso e caro.

Estima-se que com as chuvas, a produção reduz em até 70%. “Está difícil de chegar açaí aqui”, disse um feirante do Mercado Elias Mansour.

(TVAC)