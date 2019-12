Academias serão investigadas por supostas contratação de falsos instrutores

O nível do Rio Juruá voltou a subir nas últimas horas e nesta quinta-feira (19) marcou 10,70 metros na medição da manhã. Esse marca está apenas a 10cm da cota de alerta estabelecida pela Defesa Civil e estabeleceu nível de “atenção” no sistema de monitoramento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Na leitura de hoje (19), os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Juruá em Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Ponte do Liberdade apresentaram elevação de nível na leitura das 7 horas, exceto Porto Walter.

Houve registro de chuvas significativas em Cruzeiro do Sul (51,8 mm) e Porto Walter (25,4 mm), nas últimas 24 horas. Há alguns dias, a região de Cruzeiro do Sul viveu em “atenção” à subida do Juruá, mas o rio passou a vazar nas horas seguintes.