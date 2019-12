Abraços e sorrisos entre Gladson e Petecão acena fim do “racha” no governo

Aparentemente, o conflito ocasionado entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e a Segurança Pública do Estado não atingiu sua relação com o governador Gladson Cameli (Progressistas). Pelo menos não em público. É isso que indica um vídeo propagado nesta quinta-feira, 19, durante inauguração de uma escola de ensino integral na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Nas imagens, o governador aparece abraçando o senador Petecão em meio à solenidade. Cameli chegou a chamar Petecão de “meu senador” antes de se abraçarem.

Na inauguração de hoje, o senador anunciou o repasse de R$ 20 milhões para a área da Segurança Pública do Acre. Ao ouvir a notícia, Gladson comemorou. Nas últimas semanas, a Segurança Pública vinha travando uma quebra-de-braço com Petecão após o senador afirmar que tem medo de andar por bairros periféricos de Rio Branco por conta da insegurança.

Notas públicas assinadas e até sem assinaturas foram emitidas de dentro da Segurança. Houve trocas de farpas entre o governo e o senador pela questão “criminalidade”. Nesta quinta, o gesto entre Cameli e Petecão contrariou o que se comenta nos bastidores do palácio Rio Branco sobre um possível “racha” entre o senador e o governo Gladson.

Veja o vídeo: