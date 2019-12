Xapuri fica desabastecida de água; Depasa diz que motivo foi rompimento de tubulação

Único bem tombado como patrimônio cultural nacional no Acre, a casa onde viveu e foi assassinado o líder sindical Chico Mendes, em Xapuri, está fechada há mais de um ano. Transformado em memorial, o imóvel se tornou o ponto turístico mais visitado do município e a maior referência material da história do ativista.

Localizada na rua Batista de Moraes, nº 10, Setor 1, Distrito 1, Lote 290, conforme descrição do Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Cultural (Iphan), a casa simples, de madeira, que tem apenas 4 metros de largura, abrigou os dois últimos anos da luta de Chico Mendes contra a expulsão dos seringueiros de suas áreas.

O fechamento da casa à visitação pública se deu ainda em 2018, quando o governo do estado rescindiu o contrato de locação por meio do qual o espaço era mantido. Com a mudança de governo, em janeiro deste ano, não houve acordo entre a família de Chico Mendes e a nova gestão estadual para que o patrimônio, que também é tombado pelo Estado do Acre, fosse reaberto.

Recentemente, a filha mais nova de Chico, Elenira Mendes, informou que anunciaria em breve novidades sobre o futuro da casa de memórias. Ela está à frente da fundação que leva o nome do pai, que está em processo de retomada após alguns anos de paralisação de suas atividades.

Em agosto deste ano, o superintendente do Iphan no Acre, Jorge Mardini, informou que o instituto mantinha contato com o governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour, e com a família Mendes, alertando para a necessidade de preservação do imóvel tombado. Segundo ele, a única prerrogativa do Iphan é a de preservação e guarda do patrimônio.

“Uma coisa que precisa ficar bem clara é que o imóvel é da família. O patrimônio é tombado, mas é uma propriedade particular dos herdeiros. A nossa única prerrogativa é a de impedir a destruição do imóvel. Para evitar isso o Iphan tem, inclusive, poder de polícia. No mais é fazer apenas a fiscalização e zelar para que o patrimônio seja preservado porque ele representa parte importantíssima da vida do Chico Mendes”, explicou.

A organização não governamental SOS Amazônia, que teve Chico Mendes como um de seus sócios fundadores, iniciou este ano um diálogo com a família do seringueiro com objetivo de chegar a um acordo para a reabertura da casa. Miguel Scarcello, diretor-executivo da organização diz que as conversas avançaram, mas que ainda não há uma definição.

“Já demos um passo. Estamos conversando sobre como funcionará essa gestão, a partir de um contrato mais um plano de trabalho que escrevemos. Estou aguardando um posicionamento da Elenira para avançar”, explicou.

O tombamento da Casa de Chico Mendes pelo Iphan, ocorrido em 17 de outubro de 2011, com a sua inscrição no Livro do Tombo Histórico sob o n° 596, folhas 10 a 11, volume III, interferiu de maneira direta na vida de quem possui imóveis naquela região da cidade. Portaria publicada pelo órgão em 2015, estabeleceu uma poligonal de entorno da Casa de Chico Mendes e fixou critérios para intervenções nessa área.

O resultado disso é que qualquer projeto de construção ou reformas de prédios residenciais e comerciais, a instalação de equipamentos publicitários e sinalização turística e funcional devem atender aos critérios estabelecidos na portaria. As ruas do entorno do patrimônio e o bosque localizado atrás da casa também não podem ser alterados, segundo o documento que também expõe a justificativa para a imposição das medidas.

“Garantir a visibilidade da Casa de Chico Mendes em função do deslocamento a pé e da desobstrução de suas visadas preferenciais nos passeios e vias carroçáveis e a preservação da ambiência do bem tombado, configurada pela qualidade ambiental e paisagística do entorno decorrente da presença expressiva da vegetação e de edificações predominantemente isoladas no lote que remete ao singelo ambiente urbano à época de vida e assassinato do líder seringueiro”.