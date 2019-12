Velório do jornalista Naylor George acontece na capela do cemitério Morada da Paz

O empresário Railson da Silva Barros, foi mais uma vítima da criminalidade, além de ser roubado, foi ferido com um tiro no peito na noite desta terça-feira (17). A tentativa de latrocínio aconteceu no bairro Chico Paulo, no município de Senador Guiomard, distante 27 km de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava chegando na sua residência para encontrar a família, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. O empresário não reagiu, entregou os pertences aos bandidos e em seguida levantou os braços. O garupa da moto, após subtrair o que queria, efetuou um tiro que atingiu Railson no peito. Não satisfeito o criminoso entrou no carro da vítima uma Saveiro Cross, de cor branca , placa NAF-0622, e fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e inicialmente conduziu a vítima ao hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard, em estado de saúde gravíssimo. Em seguida, Railson foi transferido as pressas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar do município estiveram no local do crime, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.