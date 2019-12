Saúde libera R$ 196,5 mil para hospitais filantrópicos do Acre

Durante pronunciamento nesta terça-feira (17), o senador Márcio Bittar (MDB-AC) disse que a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 25, que ocorreu em Madri, na semana passada, foi uma “embromação”. Para ele, não se chegou a um acordo sobre o mercado de carbono porque os países desenvolvidos, que consomem a maior parte da riqueza do planeta, não desejam que aqueles que estão em desenvolvimento cresçam economicamente.

Márcio Bittar argumentou que, do total de emissão de CO2 do planeta em consequência da ação humana, 89% é de responsabilidade dos países mais ricos. E são exatamente essas nações, segundo o senador, que não reduzem as emissões de carbono, não compensam financeiramente aqueles que cumpriram com as metas, sendo assim, os responsáveis por contribuir com o aquecimento global, avaliou.

“Está na cara que o que esses países quiseram foi lacrar as riquezas brasileiras. Eles querem nos proibir de fazer aquilo que eles fazem. E é uma pouca vergonha para nós. A Noruega gastou 1,1 bilhão no Fundo da Amazônia e recebeu 7,5 bilhões de isenção. Isso é brincar com a nossa cara. Está aí: acabou a COP. Foram US$100 milhões gastos, jogados fora”, criticou.

Fonte: Agência Senado