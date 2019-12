Rio Acre continua subindo e chega a 11,96 metros em Rio Branco nesta quarta (18)

Os usuários de transporte coletivo da capital devem estar atento às mudanças nos horários das linhas de ônibus nos dias de festas de fim de ano.

Segundo o presidente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), Nélio Anastácio, na próxima terça-feira (24) véspera de Natal, os ônibus irão circular com a frota normal, mas no dia 25 (quarta-feira), no Natal, a frota será reduzida para 98 ônibus, que representam 58% da frota circulando.

Já na véspera de Ano Novo (31) a frota de ônibus irá circular com 112 veículos, que representam 68% da frota normal, e no dia 01 de Janeiro de 2020, a frota irá circular com 98 veículos que representam 58% da frota.