Procuradores da Bolívia emitem mandado de prisão contra ex-presidente Evo Morales

O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar no dia 17 de janeiro de 2020 os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Os candidatos poderão conferir as notas individuais na Página do Participante — no portal ou no aplicativo do Enem — após fazer login com CPF e senha.

Quem fez o Enem como treineiro (não irá concluir o ensino médio em 2019) poderá ter acesso ao boletim individual em março de 2020. No Acre, quase 40 mil candidatos se inscreveram no Enem este ano. Mais de 11 mil inscritos deixaram de fazer a segunda prova em todo o estado.

O Enem foi aplicado em 17 municípios acreanos, sendo que 66,2% dos candidatos optaram por fazer as provas na capital acreana, Rio Branco. Os gabaritos oficiais do exame já estão disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).