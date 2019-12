Prefeituras do Acre recebem nesta sexta-feira (20) 2º repasse do FPM de dezembro

As fortes e constantes chuvas dos últimos dias fizeram com que o nível do Rio Acre subisse de forma repentina na capital acreana e também no interior.

Em Rio Branco, na medição desta quarta-feira, 18, o nível do manancial é de 11,96 metros. Apesar de ainda está a 1,54 metro da cota de alerta, que é de 13,5 m, o volume de água preocupa o governo do estado.

A preocupação é que se for feito o comparativo com o mesmo período do ano passado, o nível do Rio Acre está com elevação superior a 5 metros, como explica Major Falcão, do Corpo de Bombeiros. “No ano passado, no dia 18 de dezembro de 2018, o nível do Rio Acre estava em 6,15 metros e mesmo assim transbordou em janeiro. Então, evidentemente que esperamos algo do tipo este ano. Por isso, estamos trabalhando em alerta total no monitoramento dos rios tanto nessa região do Alto e Baixo Acre, como também no Vale do Juruá”, diz.

O monitoramento aponta que há vazante na maioria dos municípios do interior que influenciam no nível do Rio Acre em Rio Branco. No entanto, houve subida significativa no nível do Riozinho do Rola, que é o principal afluente na capital, e também elevação do Espalha. A situação mais preocupante no interior é em Brasileia, onde o nível está em estado de atenção e chove bastante no município nesta quarta-feira.