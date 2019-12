Operação ‘Noite Feliz’: Procon fiscaliza lojas e supermercados em Rio Branco

Lojas do centro e bairros de Rio Branco, supermercados e o shopping começaram a ser fiscalizadas pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Acre esta semana, durante a operação ‘Noite Feliz’. A ação visa orientar os consumidores e fiscalizar os estabelecimentos comerciais para evitar práticas abusivas ao consumidor. As abordagens ocorrem até o dia 24 de dezembro, cobrando procedimentos previstos no código de defesa do consumidor, como preços em produtos expostos na vitrine e no interior do estabelecimento, publicidade enganosa, entre outras práticas proibidas pela legislação.

O Procon orienta que é importante que fiquem atentos na hora de adquirir o produto ou o serviço. “O melhor é pesquisar antes e não comprar por impulso. Tenha muito cuidado nas compras feitas de modo on-line, busque saber a procedência do site e da empresa e se há reclamações no Procon e lembre-se: às vezes o barato pode sair caro”, disse o diretor do órgão, André Gil.

Em caso de dúvidas, reclamações ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon através do número 151 ou procurar o atendimento do Procon na OCA, localizado na praça Rosa.

Fonte: Agência de Notícias do Acre