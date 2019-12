No Acre, IPVA 2020 terá desconto de 10% se for pago à vista

Durante a solenidade, alunos que estavam há mais de 11 anos no colégio foram homenageados

Na última sexta-feira, 13, foi realizada no auditório da Ufac a formatura do 9º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI. O momento encerra um ciclo de vitórias e conquistas de pais e alunos. Na ocasião, estiveram presentes os colaboradores da escola, familiares, amigos dos formandos, além do presidente do Conselho Regional do SESI e presidente da FIEAC, José Adriano, e o superintendente do SESI no Acre, João César Dotto.

“Parabéns, alunos, pela conquista desse momento tão especial em suas vidas. Desejamos a todos vocês muito sucesso nessa nova caminhada. Agradecemos aos pais pelo carinho, parceria e confiança firmada durante todos esses anos. Aos professores e equipe, nossa total gratidão pela dedicação, doação, zelo e carinho, que ultrapassam as exigências do ensinar e vão além dos muros da escola, já que os ensinamentos serão levados por esses jovens durante toda a vida”, discursou Maria Regiana, diretora da Escola SESI.

Já as oradoras da noite, Ana Júlia e Maria Luísa, que juntas representaram a turma, enalteceram os docentes pelo apoio constante. “Queremos agradecer aos professores que sempre foram nossos grandes conselheiros e que nos ajudaram de muitas formas a nos desenvolver e a descobrir características que levaremos para toda vida”, disseram as oradoras.

O presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SESI, José Adriano, incentivou os estudantes a seguirem firmes em busca de seus objetivos. “Tenham determinação e deem sempre o melhor que os propósitos de vocês serão alcançados. Não tenham receio de ousar, de inovar e até mesmo de errar. Acreditamos muito no potencial de todos vocês e, com os aprendizados adquiridos na Escola SESI, todos estão prontos para trilhar um caminho de sucesso”, ressaltou o empresário.

João César Dotto, superintendente do SESI, reconheceu o empenho dos estudantes e também demonstrou satisfação pelo trabalho desenvolvido pelos professores e toda a equipe da Escola SESI. “Esta é uma celebração realmente merecida. A alegria e o entusiasmo estampados no rosto dos alunos, pais e dos docentes comprova o sucesso dessa turma. Desejamos novas conquistas para os estudantes e estaremos sempre à disposição de todos para ajudá-los. Contem com o SESI”, assinalou Dotto.

