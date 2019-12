Maioria da bancada acreana vota por Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões

A Polícia Penal já está valendo, e o MDB Trabalhista teve papel fundamental nisso. Na última quinta-feira (12), a

Assembleia Legislativa do Acre aprovou a PEC que formaliza a categoria na Constituição do Estado.

O texto é de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB). O projeto contou com a ação política de Beto Calixto, que é

presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre e representante do MDB Trabalhista no Estado.

“Este dia ficará registrado na história como sendo o dia em que toda categoria de Policiais Penais se articularam juntamente com suas instituições para concretizar este sonho. Fechamos 2019 com chave de ouro. Para nós é motivos de grande orgulho. Foi uma luta que todos nós travamos”, ressalta Calixto.

O deputado Roberto Duarte falou sobre as mudanças na categoria.“Além das funções atuais, como zelar pelos presos e pelas unidades prisionais, os Policiais Penais ficarão responsáveis pela segurança nas instalações de uma forma mais ampla e pela escolta dos presos que precisam ser transportados. Parabéns à profissão que está entre as mais perigosas do mundo”, disse.