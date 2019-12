Mailza Gomes destaca conquista da educação com entrega de Colégio Militar no Quinari

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou da inauguração da Escola Estadual de Ensino Médio Cívico-Militar Professor Aldaci Simões da Costa na manhã desta quarta-feira, 18, em Senador Guiomard.

Bastante emocionada, Mailza destacou a importância da escola para o município e disse ser uma grande conquista “É sem dúvida um grande avanço para nossa Quinari, que só está sendo possível graças ao Governo do Estado através da secretaria estadual de Educação. Educação traz progresso e desenvolvimento Meus parabéns pela belíssima escola inaugurada hoje”. frisou.

Atendendo um pedido da população do Quinari, Mailza solicitou ao governador Gladson Cameli que a unidade de ensino fosse militar. “Meu coração se enche de alegria e gratidão ver o sonho de pais e filhos da nossa querida Quinari se realizando. Obrigada governador e secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz que atenderam a minha solicitação. Vou continuar me empenhando para levar Colégios Militares para todos os municípios do nosso Acre”, ressaltou. A instituição foi construída na gestão de Cameli a um custo de R$ 4 milhões e atenderá mais de mil alunos do ensino médio.

Mailza também relembrou do empenho do presidente Bolsonaro com o Acre e destacou o apoio do governador “Quero agradecer muito ao governador Gladson que não hesitou e atendeu meu pedido e hoje vemos concretizado essa obra. É um presente para o Quinari e estou muito satisfeita. Investir na educação militar ajuda a transformação dos nossos jovens e adolescentes”.

Mailza enfatizou ainda que a instalação de uma escola militar motiva pais e filhos por causa da educação de alta qualidade “Uma honra ter uma escola militar na minha querida Quinari. Cada vez mais, escolas militares tornam-se referência de ensino, principalmente por prezarem pela disciplina e hierarquia”, destacou parlamentar.

O governador destacou o empenho da senadora frisou que a escola recém criada vem para agregar ao município, sendo um espaço que preza pela qualidade do ensino, proporcionando aos alunos todas as condições de se tornarem cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

Em seguida, junto com o governador Gladson Cameli, fizeram a entrega da escola estadual 15 de Junho, que passou a ser militar.

Também participaram da cerimônia o vice-governador Major Rocha, Secretário Estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, Secretário Estadual de Educação Mauro Sérgio Cruz, prefeito Senador Guiomard André Maia, Coordenadora Geral de Acordos e Cooperação Técnica da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico Militares do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Cristianne Antunes, professora Helena – esposa do Sr. Adalci – homenageado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Senador Guiomard, Gilson da Funerária, além de pais, alunos e membros da comunidade. A solenidade ainda contou com apresentações da banda dos alunos e autoridades militares.