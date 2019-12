Inep libera gabaritos do Enem PPL

Gabaritos serão informados aos responsáveis de cada unidade prisional

Os gabaritos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, aplicado para pessoas em condições de privação de liberdade, já estão disponíveis. Estes serão informados aos responsáveis de cada unidade prisional e também está disponível na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esse regime especial é voltado para pessoas que estão cumprindo medidas punitivas e não podem, por mecanismos legais, realizar o exame em locais públicos. As provas deste ano foram aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro, cerca de trinta dias depois da aplicação do Enem convencional.

As principais áreas de conhecimento abordadas foram ciências humanas e suas tecnologias, já na redação, o tema proposto foi o “Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças”.

Segundo informações divulgadas pelo portal do MEC, o nível de dificuldade do Enem PPL é equiparado ao exame regular, com questões equivalentes e o mesmo grau de conhecimento entre os assuntos elaborados na prova. Todos os inscritos realizaram o certame em locais definidos pela administração prisional de cada estado.

Os gabaritos serão informados aos responsáveis de cada unidade prisional. A previsão é que o resultado seja divulgado em janeiro de 2020 e as redações sejam corrigidas em março do mesmo ano.

*Com informações do Portal do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil