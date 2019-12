Hospitais do Vale do Juruá recebem novos equipamentos

As unidades hospitalares de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo receberam nesta terça-feira, 17, monitores multiparâmetros e desfibriladores com cardioversor.

O investimento do Governo do Estado nos equipamentos foi de R$ 442.268,61.

O monitor acompanha as condições vitais dos pacientes e o desfibrilador e cardioversor são fundamentais para salvar vidas em casos de emergências cardíacas.

Para o Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, foram destinados 5 monitores. Em Porto Walter são 2 monitores e 01 desfibrilador. Para Hospital de Mâncio Lima seguem 02 monitores e 01 desfibrilador. O Hospital de Marechal Thaumaturgo ganhou 2 monitores e 01 desfibrilador. Rodrigues Alves conta com 2 monitores.

O coordenador regional de saúde do Juruá, Roberto Holanda, explica que “com esses aparelhos é maior a qualidade do atendimento médico à população dessas cidades”.