Homem rendido e sequestrado em caminhonete é encontrado acorrentado em via pública

O Funcionário Público Nilton Ademir do Nascimento, de 51 anos, que foi rendido e sequestrado na sua caminhonete Hilux no cruzamento das ruas Marte e Abacate, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco e foi encontrado acorrentado em via pública pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (18).

Segundo informações da família repassadas a reportagem do ac24horas, Nilton havia saído de casa na sua caminhonete Hilux, de cor prata, com destino a uma quadra de futebol jogar bola com os amigos, quando foi abordado por três homens não identificados, membros de uma facção. Os criminosos em posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, o sequestraram no seu veículo, o levando a um cativeiro e o acorrentaram.

A família informou ainda a reportagem que Nilton foi encontrado porque um dos criminosos ligou o celular dele no momento do rastreio do aparelho, onde a localização mostrava o bairro Rui Lino, em uma rotatória próximo ao restaurante Jann’us Bistrô. Disse ainda que, Nilton conseguiu fugir do cativeiro correndo e com ajuda de uma pessoa conseguiu ligar para a Polícia Militar que se deslocou até o local e o encontrou acorrentado na rua.

“Os bandidos não o agrediram, ele só estava com os braços acorrentado. Ele viu a porta do cativeiro aberta e conseguiu fugir correndo, pediu ajuda e ligou pra polícia. Os criminosos fugiram na caminhonete e depois a abandonaram em um outro bairro”, disse a nora da vítima.

Nilton e a caminhonete foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o boletim de ocorrência e ser restituído o veículo.

O caso será investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).