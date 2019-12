Gladson chama presidente Bolsonaro de “pai” ao inaugurar Colégio Militar no Quinari

O governador Gladson Cameli (Progressistas) inaugurou na manhã desta quarta-feira (18) juntamente com o seu vice-governador Major Rocha (PSDB), senadora Mailza Gomes (Progressistas) e o secretário de educação, Mauro Sérgio, a Escola Estadual Cívico-Militar Prof. Aldaci Simões da Costa, no município de Senador Guiomard.

A instituição atenderá cerca de mil alunos do ensino médio.

O governador abriu sua fala agradecendo ao presidente Bolsonaro e o classificou como um “pai” para o Estado do Acre.

“O presidente para vocês terem ideia e muitas vezes quando eu ia pedir alguma coisa a ele (Bolsonaro) sempre fazia mais de 10 pedidos para talvez vir um e, aonde que eu quero chegar com essa história. O exemplo é impressionante dos dez ele (Bolsonaro) sempre atendeu, os dez”, frisou.

Cameli ainda destacou em outra parte do seu discurso, que gosta de receber a crítica construtiva porque ela ajuda e mostra onde tem que corrigir e assim ajudar a vencer. “Eu sou muito otimista e não gosto de gente pessimista perto de mim. E se vier pra perto de mim, pode sair de perto. Eu gosto de desafio e dizer que não dá, que não sei, não dá pra quem não quer, pra quem quer, ir buscar e ir atrás, dá sim”, destacou.

O vice-governador Major Rocha, destacou o empenho do Secretário de Educação e também do Secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano e classificou a inauguração da escola como a realização de um sonho.

“Eu que sou policial militar e sempre defendi que deveríamos ter no nosso estado escolas civis militares como uma opção para os nossos alunos, como uma opção para o nosso estado. Hoje, Senador Guiomard recebe um presente que é entregue a população que foi com ajuda de muitas mãos e eu quero destacar aqui, o compromisso do governador Gladson Cameli em cumprir essa palavra e esse compromisso que assumimos durante a campanha. O Acre ingressa em um segmento da educação que tem dados bons resultados no país inteiro. E todos nós sabemos dos desempenhos das escolas militares no Brasil a fora e em todas as avaliações que são feitas. E aqui no Acre, tive a oportunidade de falar com pais de alunos que tiveram seus filhos matriculados em escolas militares e eu escutei desses pais a transformação que seus filhos passaram depois de matriculado em uma escola militar onde a educação, disciplina e a hierarquia é valorizado”, afirmou.

O Secretário de Educação, Mauro Sérgio, destacou que a entrega das escolas é um momento de agradecimento e se sente de coração cheio.

“Nós iniciamos o trabalho no nosso governo no mês de janeiro, inaugurando um colégio militar em Cruzeiro do Sul que é uma referência, filas quilométricas foram formadas. Recebi a informação de que os pais queriam dormir na frente da escola para matricularem seus filhos em uma escola que se tornou uma referência. E ainda teremos outro colégio em Cruzeiro do Sul no bairro miritizal que será inaugurado em janeiro do ano que vem. E a inauguração desse colégio aqui em Senador Guiomard, é um presente que o nosso governo está dando a população do município”, frisou.