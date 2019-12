Em 2020, vistoria veicular do Detran/Acre passará a ser feita mediante agendamento

Natanael Alves Leite, de 49 anos, foi ferido com um tiro no peito no final da tarde desta terça-feira (17) em uma chácara localizada no km 1, no Ramal do Mutum, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava trabalhando na chácara, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram numa moto Biz e o garupa anunciou o assalto e pediu o celular e a carteira do trabalhador que estava estava numa bolsa. Após subtrair os pertences da vítima, o garupa da moto efetuou um tiro que atingiu o peito de Natanael e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o trabalhador ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do dos autores do crime, saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).